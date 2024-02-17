حالة من النجاح الكبير حققها صناع وأبطال مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير، منذ انطلاق أولى حلقاته، ما آثار إعجاب متابعي ومحبي الدراما المصرية الاجتماعية التشويقية المليئة بالغموض.

تفاصيل أحداث مسلسل بين السطور ومواعيد عرض الحلقات الجديدة

ويحظى الخط الدرامي وأحداث حلقات مسلسل بين السطور، باهتمام كبير من جانب الجمهور، خاصة أنه عمل فريد من نوعه مليء بالإثارة والغموض، ما جعل الجمهور ومتابعي العمل البحث بشكل مكثف عبر محركات البحث المختلفة بكثرة عن أحداث الحلقات الجديدة، ومواعيد العرض وهو ما يرصده "الدستور" فى السطور التالية:-

تعرض حلقات مسلسل "بين السطور" على قناة ON الفضائية، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل صبا مبارك بين السطور على قناة ON دراما

فيما تعرض حلقات بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء.

أحداث مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك بين السطور، فى إطار تشويقي مليء بالغموض، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، ليتم الكشف عن الكثير من ماضيها حول قصة حبها مع (جيمي) ويجسده الفنان محمد علاء جامايكا، الذي يتوفى فى حادث غامض ومن هنا تتصاعد الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل "بين السطور"



مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي، ويتكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلوى محمد علي، وليد فواز، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو،ليلى عز العرب، على الطيب، دنيا المصرى، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والمسلسل معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد ومن إخراج وائل فرج.

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