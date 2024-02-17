السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل أحداث مسلسل بين السطور ومواعيد عرض الحلقات الجديدة

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

حالة من النجاح الكبير حققها صناع وأبطال مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير، منذ انطلاق أولى حلقاته، ما آثار إعجاب متابعي ومحبي الدراما المصرية الاجتماعية التشويقية المليئة بالغموض.

تفاصيل أحداث مسلسل بين السطور ومواعيد عرض الحلقات الجديدة 

ويحظى الخط الدرامي وأحداث حلقات مسلسل بين السطور، باهتمام كبير من جانب الجمهور، خاصة أنه عمل فريد من نوعه مليء بالإثارة والغموض، ما جعل الجمهور ومتابعي العمل البحث بشكل مكثف عبر محركات البحث المختلفة بكثرة عن أحداث الحلقات الجديدة، ومواعيد العرض وهو ما يرصده "الدستور" فى السطور التالية:-

تعرض حلقات مسلسل "بين السطور" على قناة ON الفضائية، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

دراما رمضان 2024 |انتهاء تصوير 90 ٪ من مشاهد مسلسل "الحشاشين"

دراما رمضان 2024|آيتن عامر ضيف شرف الحلقات الأولى من مسلسل "جودر "

مواعيد عرض مسلسل صبا مبارك بين السطور على قناة ON دراما

فيما تعرض حلقات بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء.

أحداث مسلسل بين السطور 

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك بين السطور، فى إطار تشويقي مليء بالغموض، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، ليتم الكشف عن الكثير من ماضيها حول قصة حبها مع (جيمي) ويجسده الفنان محمد علاء جامايكا، الذي يتوفى فى حادث غامض ومن هنا تتصاعد الأحداث.

فلسطينيون يشيدون بإطلاق مسلسل «مليحة»: «يبرز معاناة شعبنا وقضيتنا العادلة»

حالة غضب.. مسلسل جديد لمنصة watch it فى رمضان 2024

صناع وأبطال مسلسل "بين السطور"


مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي، ويتكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى،  ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلوى محمد علي، وليد فواز، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو،ليلى عز العرب، على الطيب، دنيا المصرى، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والمسلسل معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد ومن إخراج وائل فرج.

 

اقرأ أيضا 

أبطال مسلسل عتابات البهجة رمضان 2024

مسلسل بين السطور بين السطور صبا مبارك النجم أحمد فهمى قناة on

مواد متعلقة

"الحجار" ينقل تراث موسيقار الأجيال للمعاصرة بأول حفلات "100 سنة غُنا" (صور)

نهاد فتحى تتألق برائعة "آه لو تعرف" فى حفل "100 سنة غنا" بالأوبرا (صور)

دراما رمضان 2024| مايان السيد تكشف كواليس "إمبراطورية ميم" بطريقة كوميدية (فيديو)

"الدستور" يكشف الخلاف الذى منع "الحلو" من عدم المشاركة فى احتفالية 100 سنة غُنا

علي الحجار يُشعل أولى حفلات "100 سنة غنا" بدار الأوبرا (صور)

دراما رمضان 2024 | ياسر الطوبجي شقيق ياسر جلال فى "جودر" (خاص)

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر جديدًا لـ الفخرانى من "عتبات البهجة"

عمرو وهبة يتعاقد على فيلم "المستريحة" أمام النجمة ليلى علوي

الأكثر قراءة

عاجل| توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

عاجل| حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

صوروهما في أوضاع مخلة.. قصة خطف شابين لطلب فدية 3 ملايين جنيه

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية