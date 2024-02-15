نهاد فتحى تتألق برائعة "آه لو تعرف" فى حفل "100 سنة غنا" بالأوبرا (صور)

شاركت المطربة الأوبرالية نهاد فتحي، خلال حفل 100 سنة غنا للنجم علي الحجار، الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

نهاد فتحي تتألق برائعة آه لو تعرف فى أولى حفلات 100 سنة غنا

وتألقت "نهاد" برائعة (آه لو تعرف) كلمات الشاعر حسين السيد، والحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك بقيادة الموزع الموسيقى والمايسترو هشام جبر، وظل الجمهور يردد معها كلمات الأغنية والتى تقول: "آه لو تعرف يا حبيب قلبي وأنت معاي باحس بإيه.. خلي شوية لبكرا يا قلبي الحب ده ما أقدرش عليه.. بص في قلبي يا عيون قلبي شوف كام حاجة بتتمناك.. فرحة وشوق وأماني كبيرة وليالي حب بتستناك.. بحبك حب خلاني بخاف من فرحتي جنبك.. يشوفها حد يحسدها ويحسدني على حبك.. وبحبك حب ياويلي منه مسهرني محيرني وروحي فيه.. وبحبك حب ياويلى مدوبني وحبيته وأخذت عليه.. آه لو تعرف آه لو تعرف ياحبيب قلبى وأنت معايا باحس بإيه.. خلي شوية لبكرا يا قلبي لبكرا يا قلبي الحب ده ما أقدرش عليه".

الحجار يقدم برنامج مميز فى أولى حفلات 100 سنة غنا

ويقدم النجم علي الحجار، برنامجًا فنيًا مميزًا يضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها (كان أجمل يوم، خايف أقول، يا ورد مين يشتريك، عاشق الروح، يا مسافر وحدك)، إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، ويقام الحفل بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

الجدير بالذكر أن النجم علي الحجار، اتفق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، على إعادة الحفل خلال الأيام المقبلة على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

نهاد فتحي

نهاد فتحي

نهاد فتحي