الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الدستور" يكشف الخلاف الذى منع "الحلو" من عدم المشاركة فى احتفالية 100 سنة غُنا

محمد الحلو
محمد الحلو

اعتذر المطرب الكبير محمد الحلو، عن عدم المشاركة فى الحفل الأول من مشروع 100 سنة غُنا لرفيق دربه النجم الكبير علي الحجار، والذي يقام حاليًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

مصادر تكشف لـ الدستور سر غياب محمد الحلو عن حفل 100 سنة غُنا

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن هناك مشادة كلامية كبرى نشبت بين كل من النجم الكبير محمد الحلو، والموسيقار القدير هشام جبر، قائد الأوركسترا الموسيقية، بشأن موعد صعود "الحلو" على المسرح الكبير والترتيبات الخاصة بالحفل، وأيضًا لعدم الاتفاق على أحد التوزيعات الخاصة التى قام بها المايسترو.

وأكدت المصادر، أن النجم الكبير علي الحجار بذل مجهودًا كبيرًا ومحاولات لحل الخلاف بين كل من الحلو والموسيقار هشام جبر، بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد، لكنهما فشلا فى حل الخلاف.

رئيس الأوبرا: الخلاف خارج عن إرادتنا 

وفى سياق متصل، أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو، أكدت خلاله أن الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين محمد الحلو والمايسترو هشام جبر الذى أعاد توزيع المؤلفات المقدمة فى الحفل، موضحة أنها ليست طرفًا فى هذا الخلاف وليس لها أي صلة به، متابعة أن أبوابها مفتوحة دائمًا لجميع المبدعين والفنانين.

باكورة حفلات 100 سنة غُنا 

وكان حفل 100 سنة غنا، قد بدأ منذ قليل على خشبة المسرح الكبير، وسط حفاوة الجمهور، وبحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام منهم المخرج ماندو العدل.

وتعد باكورة حفلات مشروع 100 سنة غنا، من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، وتحمل اسم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ويقام المشروع من أجل الحفاظ على الموروث الفني لكبار الملحنين فى مصر، وكان يجهز الحجار للمشروع منذ أكثر من 20 عامًا، إلى أن خرج للنور اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من التجهيزات والتحضيرات الخاصة التى أخذت منه مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

مصادر تكشف لـ الدستور سر غياب محمد الحلو عن حفل 100 سنة غنا سر غياب محمد الحلو عن حفل 100 سنة غنا اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو باكورة حفلات 100 سنة غنا حفلات 100 سنة غنا الحجار محمد الحلو

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

الرئيس السيسى وقرينته يصطحبان أردوغان وقرينته لزيارة مسجد الإمام الشافعى

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"