"الدستور" يكشف الخلاف الذى منع "الحلو" من عدم المشاركة فى احتفالية 100 سنة غُنا

اعتذر المطرب الكبير محمد الحلو، عن عدم المشاركة فى الحفل الأول من مشروع 100 سنة غُنا لرفيق دربه النجم الكبير علي الحجار، والذي يقام حاليًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

مصادر تكشف لـ الدستور سر غياب محمد الحلو عن حفل 100 سنة غُنا

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن هناك مشادة كلامية كبرى نشبت بين كل من النجم الكبير محمد الحلو، والموسيقار القدير هشام جبر، قائد الأوركسترا الموسيقية، بشأن موعد صعود "الحلو" على المسرح الكبير والترتيبات الخاصة بالحفل، وأيضًا لعدم الاتفاق على أحد التوزيعات الخاصة التى قام بها المايسترو.

وأكدت المصادر، أن النجم الكبير علي الحجار بذل مجهودًا كبيرًا ومحاولات لحل الخلاف بين كل من الحلو والموسيقار هشام جبر، بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد، لكنهما فشلا فى حل الخلاف.

رئيس الأوبرا: الخلاف خارج عن إرادتنا

وفى سياق متصل، أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو، أكدت خلاله أن الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين محمد الحلو والمايسترو هشام جبر الذى أعاد توزيع المؤلفات المقدمة فى الحفل، موضحة أنها ليست طرفًا فى هذا الخلاف وليس لها أي صلة به، متابعة أن أبوابها مفتوحة دائمًا لجميع المبدعين والفنانين.

باكورة حفلات 100 سنة غُنا

وكان حفل 100 سنة غنا، قد بدأ منذ قليل على خشبة المسرح الكبير، وسط حفاوة الجمهور، وبحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام منهم المخرج ماندو العدل.

وتعد باكورة حفلات مشروع 100 سنة غنا، من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، وتحمل اسم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ويقام المشروع من أجل الحفاظ على الموروث الفني لكبار الملحنين فى مصر، وكان يجهز الحجار للمشروع منذ أكثر من 20 عامًا، إلى أن خرج للنور اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من التجهيزات والتحضيرات الخاصة التى أخذت منه مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.