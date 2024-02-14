دراما رمضان 2024 | ياسر الطوبجي شقيق ياسر جلال فى "جودر" (خاص)

يواصل الفنان ياسر الطوبجي، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "جودر".. ألف ليلة وليلة، أمام النجم ياسر جلال، تمهيدا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ياسر الطوبجي شقيق ياسر جلال فى "جودر"

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن الفنان ياسر الطوبجي، انتهى من تصوير مجموعة كبيرة من مشاهده معظمها أمام النجم ياسر جلال، خاصة أن الأول يجسد شخصية "سالم" شقيق "جودر" الذي يجسده ياسر جلال خلال الأحداث.

ويعتبر مسلسل "جودر.. الف ليلة وليلة"، من أضخم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الماراثون الرمضاني، إنتاجيا لفخامة الديكورات، والملابس، والاكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور خلالها الأحداث، وترصد حياة جودر منذ ولادته والصراعات التى يعيشها خلال حياته بسبب عقبات واجهته مع اقرب الأشخاص إليه، وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى "عمر" وتكشف الحلقات عن ما حدث له ولشقيقيه "سالم وسليم، ويجسدهما ياسر الطوبجي، ووليد فواز، بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

صناع وأبطال مسلسل جودر

وينتمى مسلسل جودر، لنوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات 15 حلقة، ويشارك في بطولته أمام النجم النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ياسر الطوبجي، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.