مسلسلات موسم رمضان 2024.. القائمة الكاملة لبوسترات مسلسل إمبراطورية ميم

يتشوق الكثير من جمهور الفنان خالد النبوي، إلى مشاهدة مسلسله الجديد، المقرر طرحه في موسم رمضان 2024، وذلك عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسعى إلى تقديم أعمال تليق بالجمهور المصري، ومحبي الدراما، ويتزايد البحث عن أبطال ونجوم المسلسل، من الكبار وحتى إلى الشباب والأطفال.

وقد نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوسترات النجوم، الخاصة بـ مسلسل إمبراطورية ميم، لمزيد من تشويق الجمهور للمسلسل المنتظر عرضه في رمضان 2024.

بوسترات مسلسل “إمبراطورية ميم”

والمسلسل مأخوذ من الرواية الشهيرة للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، التي تعلق بها الكثير من المصريين، وهي تحمل نفس الأسم أيضًا "إمبراطورية ميم"، وتدور الرواية التي تقع في 15 صفحة، حول رجل يكافح من أجل أبناءه، بعد رحيل زوجته، وتطرأ فكرة في ذهن أبناءه فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة غير الأب، الذين تمردوا عليه.

ومع الإلحاح، يوافق الأب ويفاجأ في نهاية الأمر إلى أنه بعد كل هذا التمرد والمنافسة، أن جميع الأبناء اختاروا الأب حاكمًا للبيت، وهو ما يجعل من النهاية سعيدة لكل من رب الأسرة والأبناء، حيث ظل مكانة الأب محفوظة في قلوب كافة أفراد الأسرة.

وكانت هذه الرواية، تحولت إلى فيلم يحمل نفس الاسم من بطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم، وتدور الأحداث ذاتها.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وخطفت بوسترات المسلسل، أنظار الجمهور إليها، حيث يؤدي دور البطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، وعدد كبير من النجوم والنجمات وهم: نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قضايا إنسانية يطرحها مسلسل إمبراطورية ميم

ويطرح المسلسل إمبرطورية ميم، مجموعة من القضايا الأسرية والاجتماعية، والتربوية ونفسية، حيث تتابع أحداث المسلسل، حول رجل يجد نفسه في ورطة كبيرة، بين أبناءه الشباب والأطفال، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد رحيل الزوجة.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم