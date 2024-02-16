دراما رمضان 2024.. 7 بوسترات دعائية منفردة لأبطال "صيد العقارب" (صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” 7 بوسترات منفردة للأبطال الشباب المشاركين ضمن فريق العمل والذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

وظهر على البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل صيد العقارب كل من الفنان عزوز عادل، والفنان محمد علي رزق، والفنانة ميار الغيطي، والفنان عماد صفوت وغيرهم من النجوم الشباب المشاركين ضمن أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

وحقق البرومو التشويقي لمسلسل "صيد العقارب" نسبة مشاهدة عالية، ونال تعليقات إيجابية من الجمهور فور طرحه عبر منصة Watch it الرقمية.



موسم رمضان 2024

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

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