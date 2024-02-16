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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| أحمد ماهر فى بوستر منفرد لمسلسل "صيد العقارب"

أحمد ماهر مسلسل صيد
أحمد ماهر مسلسل صيد العقارب

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” بوستر منفرد للفنان أحمد ماهر المشارك في العمل والمقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

وظهر أحمد ماهر على بوستر مسلسل “صيد العقارب” وهو مرتدي الزي الصعيدي ويقدم خلال المسلسل شخصية والد بطلة العمل غادة عبد الرازق، وهم من أصول صعيدية، ولكنها تعيش في القاهرة، ويظهر بلهجته وأصوله الصعيدية البحتة، خاصة أنه صعيدي متشدد ويتمسك بعادات وتقاليد الصعيد، كما أن المسلسل يناقش قضية الميراث والثأر ونظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل.

وبمجرد طرح البوسترات الدعائية الأولية للمسلسل، علّق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتظرين مشاهدة أحمد ماهر أمام غادة عبدالرزاق، خاصة بعد ظهوره بالزي الصعيدى "الجلباب والعِمّة"، متوقعين ملحمة فنية ضخمة.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

وحقق البرومو التشويقي لمسلسل "صيد العقارب" نسبة مشاهدة عالية، ونال تعليقات إيجابية من الجمهور فور طرحه عبر منصة Watch it الرقمية.

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