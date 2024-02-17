حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 17 فبراير 2024

تقدم "الدستور" في التقرير التالي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت الموافق 17 فبراير 2024 حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي:

برج الحمل

اليوم يسمح لك بإدراك الطبيعة الاستثنائية لعلاقتك الحالية، ستجد أبعادًا جديدة للتوافق والاتصالات العميقة التي ترفع شراكتك إلى مستوى مختلف، إن العثور على متعة التواجد معًا والاستمتاع بهذه الكيمياء الرائعة التي تغذي حبك سيعزز جذوركما كزوجين.

برج الثور

المحادثات تثير الاتصالات اليوم، سوف تدخل بسهولة في محادثات صغيرة ذات معنى يمكن أن تفتح لك إمكانيات رومانسية سواء عن طريق الصدفة أو عن قصد، فإن كلماتك لها جاذبية مغناطيسية، كن غير مقيد في التعبير عن مشاعرك؛ طبيعتك الحقيقية ستجذب شخصًا مميزًا.

برج الجوزاء

يمكن للأعزب أن يتطلع إلى مفاجأة رائعة من خلال الحب العائلي، عندما تجلس مع عائلتك، سواء كانوا والديك أو إخوتك وأصدقائك الذين يشعرون وكأنهم جزء من العائلة، فإن احتضانك يحيط بك، وسط الضحك والثرثرة، أبقِ قلبك مفتوحًا لأن هذا الشخص المميز قد يكون أقرب إليك مما تعتقد. قد توفر بيئتك العائلية فرصًا غير متوقعة للقاء شريك محتمل.

برج السرطان

قد تجرفك موجة من العواطف اليوم على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون محاطًا بأجواء رومانسية، إلا أن انتباهك قد يلفت انتباهك إلى معالجة بعض مشكلاتك العميقة على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه تحويل، فهو في الواقع مناسبة للتأمل. ومن خلال مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، ستبني أساسًا لعلاقات أكثر صحة في المستقبل.

برج الأسد

تشير الطاقة الكونية إلى أنك بحاجة إلى المزيد من التوازن في حياتك، قد يكون جدول عملك غير المستقر قد جعلك تشعر بالارتباك، مما يجعل من الصعب تحديد أولويات الحب. ومع ذلك، لا تيأس! فكر فيما تريده حقًا في الشريك والمبلغ الذي يمكنك رده.

برج العذراء

الكون يقودك إلى إطلاق ما لم يعد يخدمك، إذا ظهر شريك سابق مرة أخرى، فتابع بحذر إنها ليست عودة مباشرة إلى الماضي، ولكنها فرصة لإعادة تعريف العلاقة، فكر فيما إذا كان هذا التجديد يتماشى مع رغباتك وأحلامك الحالية إذا كنت ملتزمًا، فحدد حدود وأهداف علاقتك للمضي قدمًا.

برج الميزان

علاقتك بالشريك متينة، ويمثل اليوم فرصة كبيرة للاحتفال بالحب بشغف وحماس. استمتعوا بالحرية في علاقتكما، مما يتيح لبعضكما البعض مجالًا للتطور والازدهار كأفراد. علاقتك مبنية على الإخلاص والمعاملة بالمثل؛ اجعلها تنمو باهتمام. دع شريكك يرى عمق الحب والامتنان الذي تكنه له.

برج العقرب

النجوم يحذرون من الحب من النظرة الأولى بسبب اليأس، فكر في رغباتك ومطالبك من المهم ألا تتوقع الكثير من الشركاء المحتملين لأن هذا لن يؤدي إلا إلى خيبة الأمل والإحباط وبدلًا من ذلك، قم بإنشاء قاعدة صلبة للعلاقات المستقبلية من خلال الصبر والتفاهم، تذكر أن الحب الحقيقي يحتاج أحيانًا إلى وقت لينمو.

برج القوس

من المحتمل أن تكون في مزاج احتفالي اليوم يلمح الكون إلى الحب، وقد تشعر بمزيد من التألق في لقاءاتك، هذا هو الوقت المناسب للتخلي عن أي ضغينة أو استياء ربما كنت تحمله من علاقات سابقة رحب بحرية التخلي وكن مستعدًا لإجراء اتصالات جديدة، دلّل نفسك وافعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا، مثل تدليل نفسك بتناول وجبة لذيذة أو ممارسة طقوس الرعاية الذاتية.

برج الجدي

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على تحديد التوقعات، على الرغم من أن الحب قد يبدو سهلًا، إلا أن مناقشة أي تغييرات أو تحولات في ديناميكيات علاقتك أمر بالغ الأهمية، قد لا تبدو القواعد والحدود رومانسية في البداية، لكنها تعزز التفاهم والاحترام، وتقوي علاقتك، يوصي برج الحب اليوم ببدء الحديث عن ما تغير ولماذا.

برج الدلو

تنصحك النجوم اليوم بأن تختار بعناية من تشاركهم أمور قلبك، ليس كل الناس لديهم اهتماماتك في القلب، ابحث عن الأصدقاء الذين يبنونك بصدق. يمكن أن تكون نصيحتهم بناءة في رحلتك عبر عالم الحب. إذا كنت ملتزمًا، تذكر أن شريكك هو حبيبك وصديقك وكاتم أسرارك، تحدث بحرية عن آمالك ومخاوفك وأحلامك، مع العلم أنها ستكون دائمًا بجانبك.

برج الحوت

أنت وشريكك متناغمان، وتستمتعان بحضور بعضكما وبالقرب بينكما. لكن لا تنس أي تلاعبات مخفية قد تظهر اليوم. قد يحاول أحد الأشخاص المقربين منكما تلبية احتياجاته الخاصة، مما قد يخلق موجات في علاقتكما. كن حساسًا لمشاعر بعضكما البعض وتحدثا بصراحة عن مشاعركما حتى لا تتمكن أي قوى خارجية من التدخل بينكما.