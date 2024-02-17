أمطار وثلوج.. تواصل موجة الطقس السيئ بالإسكندرية

يواصل الطقس السيئ اجتياح الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، كما تعرضت المدينة خلال ساعات الليل لسقوط أمطار وثلوج في أنحاء متفرقة وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد وبالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية اليوم، وتتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية قد تغزر في بعض المناطق الشمالية بالمحافظة، وتبلغ نسبة حدوثها 50٪، مع طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

استمرار الطوارئ والوجود الميدانى



وتواصل محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي والتي نشرت معداتها وتصل لـ180سيارة ومعدة في جميع أنحاء الإسكندرية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، فضلا عن الاستجابة الفورية لكافة بلاغات المواطنين وذلك لليوم الرابع من أيام نوة الشمس الصغيرة.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد على التنسيق مع جميع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق وشوارع الثغر، والتأكد من الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

استقبال شكاوى المواطنين

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

طقس الإسكندرية

طقس الإسكندرية