أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وانتشار ميداني تحسبًا لتداعيات نوة الشمس الصغرى

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار غزيرة متواصلة على أنحاء المدينة خاصة مناطق الشرق والوسط، وذلك في ثالث أيام نوة الشمس الصغرى.

وساد اليوم الجمعة، طقس بارد على جميع أنحاء المدينة، مع نشاط في حركة الرياح وصل لـ 36كم/ ساعة مع شدة الأمطار.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق وشوارع الثغر، والتأكد من الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

كما أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي صباح اليوم جولة بجميع المناطق الساخنة لتفقد أعمال رفع ونزح مياه الأمطار والتأكد على التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وأوضح “الشريف” أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

سحب مياه امطار الإسكندرية

سحب مياه امطار الإسكندرية

سحب مياه امطار الإسكندرية