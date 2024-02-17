عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟
منح محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، فريقه انتصارًا كبيرًا على حساب نظيره برينتفورد، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بأربعة أهداف لهدف.
وعاد صلاح للمشاركة رفقة ليفربول بعد غياب استمر قرابة الشهر بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وإصابته في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، والتي أبعدته عن المشاركة رفقة الفراعنة في آخر مباراتين للمنتخب بالبطولة وعاد لليفربول لتلقي العلاج، خلال الفترة الماضية قبل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الريدز.
وشارك صلاح بديلًا لزميله البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.
محمد صلاح صنع الهدف الثاني لزميله أليكسس ماك أليستر، ثم سجل الهدف الثالث لفريقه بصناعة من كودي جاكبو، ليرفع رصيده لـ15 هدفًا ويواصل مطاردة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا؛ فيما رفع رصيده في صناعة الأهداف لـ9 أهداف.
وترصد "الدستور" ماذا قدم محمد صلاح في ليلة عودته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي؟
- لعب محمد صلاح 58 دقيقة منذ مشاركته بديلًا، ولمس الكرة 34 مرة خلال تلك الدقائق.
- مرر صلاح 21 كرة صحيحة من 21 تمريرة بنسبة نجاح 100%، ومنح تمريرتين مفتاحيتين لزملائه نحو المرمى وانتهت إحداها بهدف.
- حاول صلاح مراوغة مدافعي برينتفورد مرتين ونجح في كلتاهما بنسبة 100%.
- سدد صلاح كرة على المرمى من تسديدتين وانتهت إحداها بهدف بنسبة نجاح للتسديد 50%.
- فقد صلاح الكرة مرتين، ولم يرتكب أي خطأ طوال مشاركته، كما لم يقع في مصيدة التسلل.
- حصل محمد صلاح على تقييم 7.8 من موقع هوسكورد المختص بالإحصائيات وهو ثاني أعلى تقييم في لاعبي ليفربول بعد لويس دياز.