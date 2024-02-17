عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

منح محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، فريقه انتصارًا كبيرًا على حساب نظيره برينتفورد، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بأربعة أهداف لهدف.

وعاد صلاح للمشاركة رفقة ليفربول بعد غياب استمر قرابة الشهر بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وإصابته في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، والتي أبعدته عن المشاركة رفقة الفراعنة في آخر مباراتين للمنتخب بالبطولة وعاد لليفربول لتلقي العلاج، خلال الفترة الماضية قبل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الريدز.

وشارك صلاح بديلًا لزميله البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

محمد صلاح صنع الهدف الثاني لزميله أليكسس ماك أليستر، ثم سجل الهدف الثالث لفريقه بصناعة من كودي جاكبو، ليرفع رصيده لـ15 هدفًا ويواصل مطاردة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا؛ فيما رفع رصيده في صناعة الأهداف لـ9 أهداف.

وترصد "الدستور" ماذا قدم محمد صلاح في ليلة عودته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي؟