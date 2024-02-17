السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

محمد صلاح
محمد صلاح

ساهم اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في تقدم الريدز بهدف آخر في مرمى برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق ليفربول بهدفين أمام برينتفورد في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

محمد صلاح يسهم في تقدم ليفربول بهدفين أمام برينتفورد

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برينتفورد في الدقيقة 44، بديلًا لزميله ديوجو جوتا، الذي خرج من أرض الملعب محمولًا على نقالة، بعدما تعرّض لإصابة قوية.

وفي الدقيقة 55 من زمن اللقاء، ساهم محمد صلاح، بهدف لفريقه، بعدما قدّم تمريرة حاسمة لزميله أليكسيس ماك أليستر، ليُعلن تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

وكان داروين نونيز قد سجل الهدف الأول لفريق ليفربول من هجمة مرتدة في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وتمكن جوتا من وضع داروين نونيز منفردًا بحارس المرمى من منتصف الملعب، ليضعها الأخير ببراعة من فوق حارس برينتفورد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويُعد هذا أول أسيست لـ محمد صلاح، بعد عودته إلى قائمة ليفربول، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، وتسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول أمام برينتفورد

وفي الدقيقة 68، تمكّن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول في مرمى برينتفورد.

وبعد هدفه، حقق محمدصلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمة للأهداف في الدوري الإنجليزي، بواقع 15 هدفًا و9 أسيست. 

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الشوط الأول.. صلاح يشارك وليفربول يتقدم على برينتفورد بهدف نونيز

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صلاح بديلًا.. نونيز ودياز يقودان ليفربول أمام برينتفورد فى البريميرليج

ترتيب ليفربول وبرينتفورد فى الدورى الإنجليزى

وقبل انتهاء المباراة، يتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.

محمد صلاح صلاح ليفربول برينتفورد الدورى الانجليزى

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