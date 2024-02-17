السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يُخطط لضم ماتياس بيل موهبة بايرن ميونخ

ماتياس بيل
ماتياس بيل

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إبرام صفقة هجومية مميزة من صفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

مانشستر يونايتد يُخطط لضم ماتياس بيل موهبة بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، أبدى رغبته في التعاقد مع ماتياس بيل، مهاجم بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الشاب الفرنسي، صاحب الـ18 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2027.

وأضافت الشبكة العالمية، أن ماتياس بيل يُعد إحدى المواهب المميزة في خط الهجوم في الوقت الحالي، وينتظره مستقبل باهر عندما يتطور بشكل أكبر.

وأكدت الشبكة في تقريرها، أن مسئولي مانشستر يونايتد أجروا محادثات مع وكلاء ماتياس بيل، من أجل الاستفسار عن موقفه بشأن إمكانية الرحيل عن بايرن ميونخ، في محاولة لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق الإنجليزي، بجوار راسموس هويلوند.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن ماتياس بيل يريد أن يصبح أحد أساطير نادي بايرن ميونخ، وذلك في حال تمسك إدارة العملاق البافاري بخدماته.

ولكن في حال وافق بايرن ميونخ على رحيل بيل، فإن اللاعب سيكون منفتحًا للانضمام إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه، وإثبات قدراته في الملعب.

وكان ماتياس بيل قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022، قادمًا من رين الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو.

وقدم ماتياس بيل أداءً مميزًا مع بايرن ميونخ في بداية الموسم الجاري 2023/ 2024، حيث وصلت معدل مساهمته في الأهداف إلى المساهمة في هدف كل 44 دقيقة، لينجح في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية.

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تاريخ مواجهات مانشستر سيتى وتشيلسى قبل انطلاق قمة البريميرليج

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر يونايتد بايرن ميونخ ماتياس بيل الميركاتو الصيفي إريك تين هاج

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