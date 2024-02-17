السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتى وتشيلسى قبل انطلاق قمة البريميرليج

مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق اليوم، السبت، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، في قمة نارية على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي قبل القمة المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 136 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي في جميع المواجهات.

- التقى الفريقان في 135 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 50 مباراة، مقابل 56 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 29 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 186 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 193 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

 

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 53 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 18 مباراة، مقابل 27 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 8 مواجهات.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 58 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 75 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في مباراة الدور الأول بالموسم الجاري، وتحديدًا في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

- وإجمالًا، لم يخسر فريق مانشستر سيتي في آخر خمس مباريات أمام تشيلسي، محققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.

 

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ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة في المسابقة.

بينما يتواجد فريق تشليسي، تحت قيادة المدرب الأجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع بفارق نقطتين.

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