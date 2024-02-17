السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صدام نارى بين مانشستر سيتى وتشيلسى فى قمة الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، في قمة نارية على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتى يتحدى تشيلسى فى قمة الدورى الإنجليزى

ويسعى فريق مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي، والدفاع عن اللقب للموسم الرابع على التوالي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

وحصد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الماضية.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على كونبهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا بشكل مبكر في الدور التالي من المسابقة.

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في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والاقتراب من المربع الذهبي.

ويدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة أيضًا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتى وتشيلسى في الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة في المسابقة.

بينما يتواجد فريق تشليسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع بفارق نقطتين.

مانشستر سيتى تشيلسى الدورى الانجليزى البريميرليج جوارديولا بوكيتينو

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