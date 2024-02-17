دوري المحترفين.. دجلة يستضيف غزل المحلة ولافيينا يصطدم ببتروجت

يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة ويحل بتروجت ضيفا على فريق لافيينا في الثالثة عصر اليوم في الأسبوع الثاني لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين وادي دجلة غزل المحلة

يشهد ستاد السلام مواجهة قوية بين وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش وغزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك ويحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 38 نقطة وفاز غزل المحلة في مباراته الأولى على طنطا بثلاثة أهداف نظيفة بينما خسر وادي دجلة أمام بروكسي بهدف دون رد.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، ويسعى كل منهما للفوز والوصول للنقطة 41 والانفراد بالمركز الثاني وفي المقابل التعادل، سيمنح حرس الحدود فرصة الصعود للمركز الثاني إذا فاز على فريق راية.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمود الحضري وأحمد فوزي وبسام وليد وعمرو الجزار وعبد الرحيم عموري وعلي عباسي ويحيى زكريا ومحمود عبد العزيز وأحمد طارق وأحمد كاستيلو والكومي وخالد الاخميمي وأحمد رفعت ريفو وإسلام مجدي ومحمد جابر وشيكو محارب وأحمد مجدي وفارس نيمار وكريم أشرف وأونانا وعبده يحيى وأحمد سالم.

يدير المباراة محمود حسين ويساعده محمد عطا ومحمد صلاح مهران ومعهم علاء صبري حكما رابعا.

لافيينا فاز في الجولة الأولى على القناة

لافيينا يستضيف بتروجت

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يستضيف لافيينا الخامس برصيد 36 نقطة بقيادة أحمد صلاح فريق بتروجت المتصدر برصيد 46 نقطة بقيادة السيد عيد .

ونجح لافيينا في الفوز بمباراته الأولى على القناة بهدف دون رد بينما تعادل بتروجت مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، ويسعى لافيينا للفوز والوصول للنقطة 39 والتساوي مع وادي دجلة وغزل المحلة في حالة انتهاء مباراتهما بالتعادل بينما يسعى بتروجت للعودة للانتصارات والمحافظة على فارق النقاط مع منافسيه .

يدير المباراة أحمد العباسي ويساعده أيمن دعبس وعماد الشامي، ومعهم عمرو عبد الفتاح محمود حكما رابعا .