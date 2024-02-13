الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتصالات يستضيف المقاصة والنجوم يصطدم بشبين والتعدين يواجه دكرنس فى دورى المحترفين

النصر للتعدين خسر
النصر للتعدين خسر مباراته الأخيرة أمام القناة

تقام في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في الأسبوع الأول لمجموعة الهبوط بالمرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين حيث يلنقي النجوم مع الجمهورية شبين والاتصالات مع المقاصة والنصر للتعدين مع دكرنس.

مواجهة مصيرية بين النجوم الجمهورية شبين 

يستضيف النجوم فريق الجمهورية شبين في مباراة مصيرية للفريقين بعدما أنهى الجمهورية شبين المنرحلة الأولى برصيد 14 نقطة مقابل 13 نقطة للنجوم ويسعى كل فريق للفوز لانعاش أمله في البقاء إذا خسر أسوان أمام أبوقير للأسمدة

يدير المباراة علاء صبري ويساعده أحمد كمال وأحمد عبد الباسط ومعهم محمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

النصر للتعدين يستضيف دكرنس

وفي أسوان يستضيف النصر للتعدين فريق دكرنس وأنهى النصر للتعدين المرحلة الأولى في المركز الأخير برصيد ست نقاط ومهمته في البقاء تكاد تكون شبه مستحيلة لذلك يسعى للفوز والتمسك بالأمل.

في المقابل أنهى دكرنس المرحلة الأولى في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة ويسعى للفوز والتقدم للمركز الرابع عشر في حالة تعثر أسوان أمام أبوقير للأسمدة.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده منصور حسن وأحمد زغلول ومعهم يحيي عبد الحميد حكما رابعا.

مهمة سهلة للاتصالات أمام المقاصة

المهمة الأسهل في مباريات اليوم ستكون للاتصالات الذي يستضيف  فريق المقاصة باستاد السلام ويملك الاتصالات 24 نقطة مقابل تسع نقاط فقط للمقاصة الذي يبدو أن مسئوليه فقدوا الأمل في البقاء فلم يدعموا الفريق خلال الانتقالات الشتوية رغم رحيل عدد من لاعبي الفريق أمثال يحيى زكريا وعبد الكريم مصطفى وعبد الرحمن الزين ويوسف عطاي.

وفوز الاتصالات سيرفع رصيده إلى 27 نقطة ويزيد حظوظه في البقاء بدوري المحترفين خاصة إذا فشل دكرنس في الفوز على النصر للتعدين.

يدير المباراة حسام عزب ويساعده وليد حميد وأسلمة هشام ومعهم عماد عطا حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين الجمهورية شبين دكرنس والنصر للتعدين الاتصالات

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