مجموعة الصعود بدوري المحترفين.. بتروجت يخطف التعادل مع الحدود في الوقت الضائع

تعادل بتروجت مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 46 نقطة ورصيد حرس الحدود إلى 37 نقطة.

ما كاد الحكم عمرو عابدين يطلق صافرة بداية الشوط الأول حتى تعرض حامد حمدان لاعب بتروجت للإصابة أثر اصطدامه بعبد الرؤوف زيكو لاعب حرس الحدود وتم نقله للمستشفى وقام السيد عيد المدير الفني لبتروجت بالدفع بأحمد عبد المنعم.

أول فرصة في المباراة كانت لحرس الحدود في الدقيقة 17 عندما مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية سددها محمود ممدوح برأسه وابعدها محمد أبوالنجا حارس بتروجت، وارتدت الهجمة وسدد رشاد المتولي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

انحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 40 عندما مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا برأسه بجوار القائم الأيسر وفي الدقيقة 43 مرر محمد مصطفى كرة عرضية من ركلة ركنية أخطأها الحارس محمد أبوالنجا واصطدمت بخالد أبوزيادة مدافع بتروجت وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لحرس الحدود.

احتسب الحكم عمرو عابدين 7 دقائق وقت بدل ضائع تألق خلالها كريم عماد حارس الحدود في إنقاذ مرماه من هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف.

مع بداية الشوط الثاني هاجم بتروجت بحثا عن هدف التعادل ولاخت فرصة خطيرة في الدقيقة 63 عندما وصلت الكرة إلى وينفول كوبينا داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بجوار القائم.

في الدقيقة 68 دفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود بخالد سامي ومحمد النجيلي بدلا من عبد الرؤوف زيكو ومحمد مصطفى وواصل بتروجت هجومه لكن دفاع حرس الحدود وقف لكل الهجمات بالمرصاد.

وشهدت الدقيقة 29 فرصة لحرس الحدود أنقذها محمد أبوالنجا وفرصة لبتروجت من ضربة رأس لإسلام هشام مرت فوق العارضة واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع شهدت الدقيقة الثالثة منها هدف التعادل لبتروجت عندما وصلت الكرة إلى إسماعيل بامبا داخل منطقة الجزاء سدها قوية اصطدمت بمدافع حرس الحدود وسكنت الشباك.