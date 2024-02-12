الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة الصعود بدوري المحترفين.. بتروجت يخطف التعادل مع الحدود في الوقت الضائع

لحظة إصابة حامد حمدان
لحظة إصابة حامد حمدان لاعب بتروجت

تعادل بتروجت مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 46 نقطة ورصيد حرس الحدود إلى 37 نقطة.

ما كاد الحكم عمرو عابدين يطلق صافرة بداية الشوط الأول حتى تعرض حامد حمدان لاعب بتروجت للإصابة أثر اصطدامه بعبد الرؤوف زيكو لاعب حرس الحدود وتم نقله للمستشفى وقام السيد عيد المدير الفني لبتروجت بالدفع بأحمد عبد المنعم.

أول فرصة في المباراة كانت لحرس الحدود في الدقيقة 17 عندما مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية سددها محمود ممدوح برأسه وابعدها محمد أبوالنجا حارس بتروجت، وارتدت الهجمة وسدد رشاد المتولي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

انحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 40 عندما مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا برأسه بجوار القائم الأيسر وفي الدقيقة 43 مرر محمد مصطفى كرة عرضية من ركلة ركنية أخطأها الحارس محمد أبوالنجا واصطدمت بخالد أبوزيادة مدافع بتروجت وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لحرس الحدود.

احتسب الحكم عمرو عابدين 7 دقائق وقت بدل ضائع تألق خلالها كريم عماد حارس الحدود في إنقاذ مرماه من هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف.

مع بداية الشوط الثاني هاجم بتروجت بحثا عن هدف التعادل ولاخت فرصة خطيرة في الدقيقة 63 عندما وصلت الكرة إلى وينفول كوبينا داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بجوار القائم.

في الدقيقة 68 دفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود بخالد سامي ومحمد النجيلي بدلا من عبد الرؤوف زيكو ومحمد مصطفى وواصل بتروجت هجومه لكن دفاع حرس الحدود وقف لكل الهجمات بالمرصاد. 

وشهدت الدقيقة 29 فرصة لحرس الحدود أنقذها محمد أبوالنجا وفرصة لبتروجت من ضربة رأس لإسلام هشام مرت فوق العارضة واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع شهدت الدقيقة الثالثة منها هدف التعادل لبتروجت عندما وصلت الكرة إلى إسماعيل بامبا داخل منطقة الجزاء سدها قوية اصطدمت بمدافع حرس الحدود وسكنت الشباك.

بطولة دوري المحترفين بتروجت حرس الحدود السيد عيد محمد مكي

مواد متعلقة

دوري المحترفين | قمة مبكرة بين بتروجت وحرس الحدود.. وبروكسي يواجه وادي دجلة

دوري المحترفين.. غزل المحلة يواجه طنطا في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود

مكادى يتصدر.. الصفقات الشتوية الكاملة لمجموعة الهبوط فى دورى المحترفين

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

9 سنوات أحزان.. كواليس العثور على الهيكل العظمي لشاب اختفى منذ 2015 (صور)

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال