الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين | قمة مبكرة بين بتروجت وحرس الحدود.. وبروكسي يواجه وادي دجلة

وادي دجلة فاز في
وادي دجلة فاز في مباراته الأخيرة على لافيينا

يحل حرس الحدود ضيفًا على فريق بتروجت ويستضيف بروكسي فريق وادي دجلة في الثالثة عصر اليوم في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

قمة مبكرة بين بتروجت وحرس الحدود 

في ملعب بتروسبورت يستضيف بتروجت فريق حرس الحدود في مباراة قمة مبكرة تمثل أهمية خاصة للفريقين ويدخل فريق بتروجت بقيادة السيد عيد المرحلة الأخيرة ورصيده 45 نقطة تصدر بها المرحلة الأولى وحقق 14 انتصارا وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 13 نقطة من أخر خمس مباريات بالفوز على الجمهورية شبين وحرس الحدود والاتصالات ومكادي والتعادل مع غزل المحلة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 48 وزيادة الفارق مع حرس الحدود إلى 12 نقطة .

في المقبل أنهي حرس الحدود بقيادة محمد مكي المرحلة الأولى في المركز الثالث برصيد 36 نقطة من تسعة انتصارات وتسعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ويسعى للفوز وتقليص الفارق مع بتروجت إلى ست نقاط.

يدير المباراة عمرو عابدين ويساعده محمود دين ومحمد أبورحاب ومعهم محمد عبد العزيز حكما رابعا .

فريق بتروجت

بروكسي في مواجهة مصيرية أمام وادي دجلة 

ويحل وادي دجلة ضيفا على فريق بروكسي في مواجهة صعبة للفريقين وأنهى وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش المرحلة الأولى في المركز الثاني برصيد 38 نقطة من عشرة انتصارات و8 تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وحقق الفوز في أخر أربع مباريات على أسوان والقناة وبترول أسيوط ولافيينا ويسعى للفوز والاحتفاظ بالمركز الثاني الذي يتأهل صاحبه للدوري الممتاز مباشرة.

في المقابل انهى فريق بروكسي بقيادة محمد حامد المرحلة الأولى في المركز الثامن برصيد 29 نقطة من سبعة انتصارات و8 تعادلات وأربع هزائم وسجل 23 هدفا واهتزت شباكه 23 مرة ويرفع شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 32 وتقليص الفارق مع حرس الحدود الثالث إلى أربع نقاط إذا خسر حرس الحدود أمام بتروجت.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده محمود عامر ووليد عبد اللطيف ومعهم رزق بهنس حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين بتروجت حرس الحدود وادي دجلة بروكسي

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