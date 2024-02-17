السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول ضيفًا على برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

يلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يواجه برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والابتعاد عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي، وذلك في محاولة من الريدز للتتويج باللقب هذا الموسم.

ويستعيد فريق ليفربول خدمات نجمنا المصري محمد صلاح، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

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شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام برينتفورد

ولكن حسب التقارير الصحفية، فإنه من المرجح أن يشارك في المباراة كبديل لبضع دقائق، تجنبًا لإجهاده، قبل الدفع به أساسيًا في المباريات المقبلة.

بينما يغيب عن فريق ليفربول في مباراة اليوم، لجهود ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن؛ بسبب الإصابة، كما تأكد غياب الحارس أليسون بيكر للإصابة أيضًا.

في المقابل، يرغب فريق برينتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.

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