السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. 4 سيناريوهات تقود الأهلى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعادلًا ثمينًا خارج الديار أمام شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

الأهلي يتصدر في الوقت الحالي، المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ومتفوق على يانج أفريكانز بفارق الأهداف، مقابل 4 نقاط لصالح ميدياما الغاني.

ويمتلك الأهلي 4 سيناريوهات تقوده لعبور دور المجموعات والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك قبل مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز.

السيناريو الأول

حصد الأهلي 6 نقاط من خلال الفوز في مباراتيه المقبلتين، حتى يتأهل مباشرةً بغض النظر عن باقي مواجهات المجموعة.


السيناريو الثاني

حصد الأهلي 4 نقاط من خلال التعادل في مباراة والفوز في أخرى حتى يصل إلى النقطة العاشرة، وبالتالي التأهل للدور المقبل، نظرًا لصعوبة وصول ناديين من الأندية الثلاثة الأخرى لهذا العدد من النقاط.


السيناريو الثالث

حصد 3 نقاط من خلال فوز الأهلي في مباراة وخسارة أخرى، يمنحه التأهل برصيد 9 نقاط وذلك من خلال الفوز على ميدياما والخسارة من يانج أفريكانز.

في هذه الحالة سيصل رصيد الأهلي إلى 9 نقاط مقابل 8 نقاط لفريق يانج أفريكانز و4 نقاط لفريق ميدياما، وكلا منهما لديه مباراة ضد شباب بلوزداد الجزائري وحينها فوز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز يمنح المارد الأحمر التأهل مباشرةً.

أو من خلال الخسارة من ميدياما والفوز على يانج أفريكانز، ليصل الأهلي إلى 9 نقاط وميدياما يصل إلى 7 نقاط ويامج افريكانز عند 5 نقاط، ولميدياما ويانج أفريكانز مباراة مع شباب بلوزداد، ويعني سقوط الفريق الجزائري أو فوزه بالمباراتين تأهل الفريق الأحمر.


السيناريو الرابع

التعادل مع ميدياما ويانج أفريكانز وحصد نقطتين ليصل رصيد الأهلي إلى 8 نقاط مقابل 6 نقاط لفريق يامج أفريكانز و5 نقاط لفريق ميدياما.

حينها سيحتاج الأهلي إلى عدم انتصار يانج أفريكانز على شباب بلوزداد وانتهاء المباراة بالتعادل أو فوز الفريق الجزائري.

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