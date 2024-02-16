تعادل بطعم الفوز.. الأهلى يخطف نقطة ثمينة من شباب بلوزداد فى الجزائر

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادلًا ثمينًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ارتفع رصيد الأهلي عند 6 نقاط في الصدارة كما رفع شباب بلوزداد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على مجريات الأمور في البداية لكن شباب بلوزداد كاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من حسين بن عيادة مرت بعيدة عن المرمى.

حسين بن عيادة ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها موديست من على القائم الأول.

طاهر محمد طاهر انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ولكن نجح محمد إسلام بلخير في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

فريق شباب بلوزداد هدد مرمى الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 18 بتسديدة من محمد بلخير داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

حسين الشحات مر بشكل رائع ومرر إلى طاهر محمد طاهر الذي حاول مراوغة مدافع شباب بلوزداد بدلا من التسديد لكن المدافع قطع الكرة أمامه.

الشحات أهدر أخطر فرصة لصالح الأهلي في الدقيقة 20 بعدما استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء ليجد نفسه أمام المرمى لكنه سددها برعونة بعيدة عن الشباك.

فرصة خطيرة للغاية من شباب بلوزداد في الدقيقة 28 وتدخل في الوقت المناسب من محمد عبد المنعم أمام توامبا قبل أن يسدد في المرمى.

إمام عاشور سدد كرة قوية ارتطمت بدفاع شباب بلوزداد وكادت أن تخدع الحارس في الدقيقة 34.

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

رأسية من موديست في الدقيقة 42 مرت بعيدة عن المرمى.

الشوط الثاني

بداية قوية من شباب بلوزداد، وتسديدة قوية من حسين بن عيادة لكن تصدى لها مصطفى شوبير.

وعاد مصطفى شوبير ليتصدى لضربة مقصية ليحرم شباب بلوزداد من التقدم.

بن عيادة كاد أن يسجل التقدم بعد ركلة حرة سددها بشكل رائع ارتطمت في رأس حسين الشحات وارتدت من القائم الأيمن للحارس مصطفى شوبير.

ضغط متواصل من شباب بلوزداد، وتسديدة من توامبا بعد عرضية من بن غيث لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

يوسف أمين اللوافي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها مصطفى شوبير بقبضة يده.

سقوط علي معلول في الدقيقة 73 بعد اصطدام الكرة في وجهه.

كولر أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم بدلا من حسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

وامبا أهدر فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد بعد عرضية من عبد الرحمن مزيان قبل أن يسددها برأسه بعيدة عن المرمى.

ورد البديل كريم فؤاد برأسية بعد عرضية من البديل محمد مجدي أفشة بكنها مرت بعيدة.

مصطفى شوبير تصدى لكرة خطيرة بعد تسديدة من العوافي في الدقيقة 82.

وسدد وامبا رأسية قوية بعيدة عن المرمى.

مشادة في نهاية المباراة بين لاعبي الفريقين بعد تدخل من مهاجم بلوزداد على مصطفى شوبير.