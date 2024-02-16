الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

60 دقيقة| القائم الأيمن يتعاطف مع شوبير.. وشباب بلوزداد يضغط على الأهلى

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

مرت 60 دقيقة من مباراة شباب بلوزداد والأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور في البداية لكن شباب بلوزداد كاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من حسين بن عيادة مرت بعيدة عن المرمى.

حسين بن عيادة ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها موديست من على القائم الأول.

طاهر محمد طاهر انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ولكن نجح محمد إسلام بلخير في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

فريق شباب بلوزداد هدد مرمى الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 18 بتسديدة من محمد بلخير داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

حسين الشحات مر بشكل رائع ومرر إلى طاهر محمد طاهر الذي حاول مراوغة مدافع شباب بلوزداد بدلا من التسديد لكن المدافع قطع الكرة أمامه.

الشحات أهدر أخطر فرصة لصالح الأهلي في الدقيقة 20 بعدما استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء ليجد نفسه أمام المرمى لكنه سددها برعونة بعيدة عن الشباك.

فرصة خطيرة للغاية من شباب بلوزداد في الدقيقة 28 وتدخل في الوقت المناسب من محمد عبد المنعم أمام توامبا قبل أن يسدد في المرمى.

إمام عاشور سدد كرة قوية ارتطمت بدفاع شباب بلوزداد وكادت أن تخدع الحارس في الدقيقة 34.

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

رأسية من موديست في الدقيقة 42 مرت بعيدة عن المرمى.

الشوط الثاني

بداية قوية من شباب بلوزداد، وتسديدة قوية من حسين بن عيادة لكن تصدى لها مصطفى شوبير.

وعاد مصطفى شوبير ليتصدى لضربة مقصية ليحرم شباب بلوزداد من التقدم.

بن عيادة كاد أن يسجل التقدم بعد ركلة حرة سددها بشكل رائع ارتطمت في رأس حسين الشحات وارتدت من القائم الأيمن للحارس مصطفى شوبير.

ضغط متواصل من شباب بلوزداد، وتسديدة من توامبا بعد عرضية من بن غيث لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
 

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