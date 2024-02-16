الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة شباب بلوزداد والأهلى

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

انتهى الشوط الأول من مباراة شباب بلوزداد والأهلي في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور في البداية لكن شباب بلوزداد كاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من حسين بن عيادة مرت بعيدة عن المرمى.

حسين بن عيادة ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها موديست من على القائم الأول.

طاهر محمد طاهر انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ولكن نجح محمد إسلام بلخير في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

فريق شباب بلوزداد هدد مرمى الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 18 بتسديدة من محمد بلخير داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

حسين الشحات مر بشكل رائع ومرر إلى طاهر محمد طاهر الذي حاول مراوغة مدافع شباب بلوزداد بدلا من التسديد لكن المدافع قطع الكرة أمامه.

الشحات أهدر أخطر فرصة لصالح الأهلي في الدقيقة 20 بعدما استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء ليجد نفسه أمام المرمى لكنه سددها برعونة بعيدة عن الشباك.

فرصة خطيرة للغاية من شباب بلوزداد في الدقيقة 28 وتدخل في الوقت المناسب من محمد عبد المنعم أمام توامبا قبل أن يسدد في المرمى.

إمام عاشور سدد كرة قوية ارتطمت بدفاع شباب بلوزداد وكادت أن تخدع الحارس في الدقيقة 34.

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

رأسية من موديست في الدقيقة 42 مرت بعيدة عن المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست.

وجاء تشكيل شباب بلوزداد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليكسيس جيندوز

الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعواقي

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث - حسين سامي - أكرم بوراس

الهجوم: عبد الرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير

وعلى مقاعد البدلاء: رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة - محمد عزي

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