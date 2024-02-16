تعرف على تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

أعلن ماركوس باكيتا، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب "5 جويلية" في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الفريق الجزائري بعض التعديلات حيث يُعوّض أليكسيس جيندوز غياب رايس مبولحي الذي يعاني من الإصابة.

وجاء تشكيل شباب بلوزداد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليكسيس جيندوز

خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعواقي

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث - حسين سامي - أكرم بوراس

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير

وعلى مقاعد البدلاء: رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة - محمد عزي

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