الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موديست يقود هجوم الأهلى أمام شباب بلوزداد فى دورى الأبطال

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "5 جويلية" ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست.

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