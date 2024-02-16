تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بطل الجزائر.

وأكد "كولر"، خلالها، على ضرورة التركيز والعمل بمنتهى الجدية فى مواجهة شباب بلوزداد، فلا سبيل سوى تحقيق الفوز.

وقال السويسري للاعبيه، خلال المحاضرة الفنية، إن كل فرق المجموعة الرابعة لديها نفس الطموح والفرص للتأهل، وبالتالى تزيد المهمة صعوبة، لاسيما أن مرحلة الجد بدأت.

وعرض "كولر" مقطع فيديو مدته 20 دقيقة، هو ملخص لأربع مباريات خاضها شباب بلوزداد على أرضه وتضمنت نقاط القوة والضعف؛ من أجل استغلال تلك التعليمات لحسم اللقاء.

وشدد المدير الفني، في ختام جلسته، على أنه لا مجال لخسارة أي نقاط في دوري الأبطال، من أجل ضمان المنافسة على صدارة المجموعة ومواصلة المشوار في البطولة.

كولر يستقر على موديست في التشكيل لمواجهة شباب بلوزداد

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام بطل الجزائر، والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول وفي وسط الملعب مروان عطية ومحمد أفشة وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم أنتوني موديست.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يغادر فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية عقب المحاضرة الفنية التي تبدأ في السادسة والربع من مساء اليوم متوجهًا إلى ملعب ٥ جويلية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة ظهر اليوم؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.