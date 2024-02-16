الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يراقب المستبعدين والمصابين قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

كولر
كولر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تقريرًاص طبيًا عن لاعبي الفريق المصابين من أجل معرفة مدى استجابتهم للبرامج التأهيلية والعلاجية التي خضعوا لها الأيام الماضية قبل سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن كولر طلب التقرير عن كل من: أحمد عبدالقادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح، بعدما خضعوا لبرامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيدًا لعودتهم للمشاركة بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي الأيام المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن كولر طلب تقريرًا أيضًا عن الثنائي الجديد، عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي من أجل وضعهما في حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة خاصة مع ضغط المباريات والمشاركة في أكثر من بطولة سواء محلية أو قارية.

وأوضح المصدر أن المدير الفني يرغب في تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، قبل معسكر المنتخب الوطني في مارس القادم للمشاركة في بطولة ودية.

 

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء  اليوم الجمعة على استاد "5 جويلية"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وألقى كولر، محاضرة نظرية على اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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