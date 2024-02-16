الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد (تفاصيل)

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنها أول مباراة رسمية للأهلي بعد فترة التوقف الأخيرة نتيجة لارتباطات المنتخب الوطني في كأس الأمم، التي أقيمت في كوت ديفوار. 

وقال استشاري التغذية إن البرنامج الغذائي للفريق قبل مباراة شباب بلوزداد بدأ منذ ثلاثة أيام بعمل قياسات بدنية متخصصة، ومنح اللاعبين الكميات المناسبة من المعادن والفيتامينات والأملاح التي تساعد على الاستشفاء من المجهود البدني في التدريبات مع مراعاة تخصيص أنواع محددة من الوجبات اليومية التي تحتوي على القدر المناسب من البروتينات والكربوهيدرات والمعادن والأملاح والفيتامينات التي تمد اللاعبين بالقوة وتساعدهم على تحمل المجهود البدني خلال المباراة. 

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

رابطة مشجعي الأهلي بالجزائر تُهدي الخطيب قميص الرابطة

محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، استقبل ظهر اليوم وفد رابطة مشجعي الأهلي في الجزائر برئاسة أحمد بن خرفية، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا. 


وحرص أحمد بن خرفية على إهداء الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي قميص الرابطة مدونا عليه اسمه، وأعرب عن بالغ حزنه لوفاة الراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.

 وقال أحمد بن خرفية إن الرابطة تسعد دائما بوجود الأهلي في بلده الثاني الجزائر، وأن اللقاءات التي تجمع الأهلي نادي القرن في إفريقيا بالفرق الجزائرية تحظى دائمًا باهتمام بالغ وشعبية جارفة، متمنيا أن يخرج لقاء الأهلي وشباب بلوزداد اليوم بالصورة التي تليق بمستوى الفريقين.

إيهاب علي استشاري التعذية الاهلى نادي شباب بلوزداد الجزائري كولر النائب محمد الجارحي

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