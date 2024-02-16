الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب الأهلى وقمة ولاد العم.. مواعيد مباريات الجولة الـ13 بـ"دورى نايل"

الإسماعيلي والزمالك
الإسماعيلي والزمالك

تشهد الجولة الثالثة عشر بـ"دوري نايل"، استمرار غياب الأهلي عن المشاركات المحلية، لارتباطاته القارية، إذ يواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة 8 مواجهات من أصل 9 في الجولة الثالثة عشر، على مدار 3 أيام متواصلة، بعد تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، لأجل غير مسمى.

وتنطلق الجولة الثالثة عشر بـ"دوري نايل"، بعد غد الأحد 18 فبراير، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 20 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر بدوري نايل 

الأحد 18 فبراير 2024

إنبي & سموحة..  الرابعة عصرا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

البنك الأهلي & زد .. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

بيراميدز & الاتحاد السكندري .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الاثنين 19 فبراير 2024

مودرن فيوتشر & المقاولون العرب .. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

الإسماعيلي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

الثلاثاء 20 فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا & الجونة .. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

المصري البورسعيدي & بلدية المحلة .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الداخلية & فاركو .. السابعة مساء (ستاد السلام).

نتائج الجولة الحادية عشر بدوري نايل

الجونة 2 المصري البورسعيدي 2 

سموحة 1  البنك الأهلي 1

المقاولون العرب 0 إنبي 1

الاتحاد السكندري 2 طلائع الجيش 2

زد 0 بيراميدز 0

بلدية المحلة 1 مودرن فيوتشر 0

الإسماعيلي 2 سيراميكا كليوباترا 1

فيما تم تأجيل مواجهتي الأهلي والداخلية والزمالك وفاركو لأجل غير مسمى.

دوري نايل الاهلى شباب بلوزداد دورى ابطال افريقيا الزمالك

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