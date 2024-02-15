الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتعادله مع بيراميدز.. زد يهدي إنبي صدارة دوري نايل

زد
زد

أضاع نادي زد الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة فرصة استعادة صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع نادي بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ12.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها زد في تحقيق الانتصار، إذ انهزم في الأسبوع الـ11 على يد نادي طلائع الجيش بنتيجة هدف نظيف، وهذه هي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها زد.

النقطة تضر زد

وهذه النقطة اليتيمة لم تفد زد بل أضرته، إذ نزل عن مقدمة الدوري إلى الوصافة برصيد 20 نقطة جمعها من 5 انتصارات منها انتصاران فقط على ملعبه على ناديي الإسماعيلي في الأسبوع الأول، والداخلية في الأسبوع العاشر، و3 انتصارات خارج ملعبه على أندية الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الثاني، والزمالك في الأسبوع السادس، وفاركو في الأسبوع التاسع.

و5 تعادلات لكن بواقع 3 تعادلات على ملعبه منها تعادلان إيجابيان مع نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الثالث، ونادي سموحة في الأسبوع الخامس، وتعادلين خارج ملعبه، الأول كان بنتيجة إيجابية مع نادي المقاولون العرب في الأسبوع الرابع، والثاني كان دون أهداف مع نادي الإتحاد السكندري في الأسبوع السابع.

وسجل 16 هدفًا بمعدل تسجيل 1.3 هدفا في المباراة الواحدة، وبه هو الأقوى هجوما منها 7 أهداف أي 44 % من الأهداف عن طريق اللاعب مصطفى عبد الرؤوف زيكو في حين استقبلت شباكه سوى 11 هدفا بمعدل استقبال 0.9 هدف في كل مباراة، وبه هو الخامس على مستوى الأقوى دفاعا.

إنبي والاستمرار على نغمة الانتصارات

على الجانب الآخر، إنبي لم يتأثر برحيل مديره الفني تامر مصطفى، وحافظ على نغمة الانتصارات للقاء الرابع على التوالي بفوزه على المقاولون بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ12، وهو كان أول لقاء لإنبي تحت قيادة فنية جديدة من سيد ياسين أما الثلاثة لقاءات الأخرى التي فاز بها، فكانت من الأسبوع التاسع حتى الأسبوع الـ11 على الإسماعيلي بنتيجة هدف دون مقابل، والجونة بنتيجة 2 – 1، وبلدية المحلة بنتيجة ثلاثية نظيفة على الترتيب.

وبانتصار إنبي على المقاولون صعد إنبي إلى قمة الدوري بزيادة رصيده إلى 22 نقطة بعد أن كان يحتل المركز الثاني بـ19 نقطة. 

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إنبي في الصدارة

وحصد الـ22 نقطة من 7 انتصارات، وهو الأكثر انتصارا إذ قبل الانتصارات الأربعة الأخيرة تغلب في 3 لقاءات أخرى بشكل متتالي من الأسبوع الرابع حتى الأسبوع السادس على نادي البنك الأهلي، والزمالك، ونادي فيوتشر على التوالي.

لم يتعادل سوى في لقاء واحد كان سلبيا مع الطلائع في الأسبوع الثاني. 

بينما تعرض لـ4 خسائر بواقع خسارة واحدة فقط على ملعبه أمام النادي المصري بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السابع، و3 خسائر خارج ملعبه أمام الداخلية في الأسبوع الأول، وبيراميدز في الأسبوع الثالث، ونادي سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثامن. 

أحرز إنبي 16 هدفا منها 4 أهداف بواسطة اللاعب أحمد أمين أوفة أي الربع تماما أما شباكه، فقد تلقت 11 هدفا.

إذن الأسبوع الـ12 شهد فض الشراكة ما بين زد وإنبي إذ كان الناديان في الصدارة برصيد 19 نقطة.

الدورى المصرى بيراميدز الجولة ال12 انبى زد وبيراميدز إنبي والمقاولون

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