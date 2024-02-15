الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. بلدية المحلة بصفقاته الجديدة يتحدى مودرن فيوتشر

بلدية المحلة خسر
بلدية المحلة خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام انبي

يستضيف بلدية المحلة فريق مودرن فيوتشر في الرابعة مساء اليوم الخميس، باستاد غزل المحلة في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الرابع عشر في جدول دوري نايل برصيد عشر نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق بلدية المحلة انتصارين وتعادل أربع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 والتساوي مع مودرن فيوتشر في المركز الحادي عشر.

بلدية المحلة يضم 9 لاعبين جدد

ودعم بلدية المحلة صفوفه بتسعة لاعبين في الانتقالات الشتوية وهم النيجيري إيمانويل إيهيزو مهاجم سموحة على سبيل الإعارة وعبد الله جمعة لاعب الزمالك والمغربي محمد النهيري من نهضة الزمامرة وكريم ممدوح لاعب الجونة وثنائي سيراميكا كليوباترا علاء مارسيلو وإسلام المزين وعمرو الباشا لاعب ديروط ومحمد غزال من طلائع الجيش والأنجولي بنجامين تولا  .

في المقابل يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف.

أول اختبار لتامر مصطفى مع فيوتشر

مباراة اليوم هى الأولى للجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى الذي تولى المسئولية بعد رحيل حسام حسن لتدريب منتخب مصر ويسعى تامر مصطفى لقيادة فريقه للفوز والوصول للنقطة 16 والتقدم للمركز الثامن.

وتعاقد موردن فيوتشر مع 8 لاعبين في الانتقالات الشتوية وهم ثلاثي الأهلي عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد " كباكا " ومحمد زعلوك وعمر وائل لاعب بلينسيش البرتغالي وثلاثي الزمالك عمرو السيسي وعلي ياسر وعبد الله محمد  والكاميروني أرنولد أيبا من نادي fauve azur.

بطولة دوري نايل بلدية المحلة مودرن فيوتشر أحمد عبد الرؤوف تامر مصطفى

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