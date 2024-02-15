الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بلدية المحلة يستعيد الانتصارات ويهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف

مباراة بلدية المحلة
مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر

استعاد فريق بلدية المحلة، نغمة الانتصارات مجددا، عقب فترة من نزيف النقاط، وذلك على حساب مودرن فيوتشر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس، على ستاد غزل المحلة، في اليوم الأخير، بالجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

سجل هدف بلدية المحلة والمباراة الوحيد، إسلام مرزوق، في الدقيقة الـ38، من هجمة مرتدة قادها زميله أحمد كهربا يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية أبعدها الحارس محمود جنش، فوصلت الكرة للاعب مجددا، ليقوم بمرواغة الحارس والمدافعين، مسددا كرة بباطن القدم أعلى يمين المرمى.

وعقب هدف بلدية المحلة، كثف لاعبو مودرن فيوتشر، من هجماتهم على مرمى محمود ماهر، لإدراك التعادل، لكن دون أي جدوى.

وشهدت الدقيقة الـ89، من عمر المباراة، إشهار الكارت الأحمر، من قبل حكم الساحة محمود بسيوني، في وجه عبده سمانه، لاعب بلدية المحلة، عقب حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة رفع بلدية المحلة رصيد لـ13 نقطة، دفعته للتقدم إلى المركز الحادي عشر، أما مودرن فيوتشر يظل كما هو عند 13 نقطة، لكنه يتراجع للمركز الثاني عشر.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لتامر مصطفى، المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر، بعدما تولى المسئولية خلفا للتوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، اللذين رحلوا لتدريب المنتخب الوطني الأول.

 

كان بلدية المحلة، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب وإسلام المزين، وعلاء مارسيلو وإسلام مرزوق.

خط الوسط: يوسف حسن وكريم ممدوح، وأحمد كهرباء وإيمانويل.

خط الهجوم: محمد أميسي إينوك بنجامين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد حسن وهشام حافظ، ومحمد النهيري ومحمد صابر، وعبده سمانه وعبدالله جمعة، وعادل أمو وحسام وأشرف، ووحيد محسن.

أما تشكيل مودرن فيوتشر، كان التالي..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة.

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني، باسم علي.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، احمد عاطف، ارنولد ايبا.

بلدية المحلة مسابقة دوري نايل مودرن فيوتشر تامر مصطفى الهزيمة الأولى لتامر مصطفى

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