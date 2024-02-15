الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الصفقات الجديدة تزين تشكيل بلدية المحلة أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر، في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف بلدية المحلة نظيره مودرن فيوتشر، في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، على ستاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

وشهد تشكيل ممثل محافظة الغربية، أمام مودرن فيوتشر، وجود بعض الصفقات الجديدة، التي إبرامها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية يناير “الماضي 2024”، مثل ثنائي خط الدفاع إسلام المزين وعلاء مارسيلو، وخط الوسط كريم ممدوح والنيجيري إيمانويل إيهيزو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. عبد الله جمعة القادم من نادي الزمالك، والمغربي محمد النهيري من نهضة الزمامرة.

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب وإسلام المزين، وعلاء مارسيلو وإسلام مرزوق.

خط الوسط: يوسف حسن وكريم ممدوح، وأحمد كهرباء وإيمانويل.

خط الهجوم: محمد أميسي إينوك بنجامين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد حسن وهشام حافظ، ومحمد النهيري ومحمد صابر، وعبده سمانه وعبدالله جمعة، وعادل أمو وحسام وأشرف، ووحيد محسن.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يقود تحكيميا مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر، في الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، طاقم مكون من محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه خالد السيد حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، وحسني سلطان حكما رابعا، ومحمد سلامة حكما لتقنية الفيديو، ومحمد الغازي حكم مساعد له.

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2، مصاحبا بتقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من الكرة السابقين والمحللين الرياضيين.

موقف بلدية المحلة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل بلدية المحلة، المركز الرابع عشر في جدول دوري نايل برصيد 14 نقاط، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي حيث حقق ممثل محافظة الغربية الفوز في مباراتين فقط وأربع تعادلات، بينما تلقى الهزيمة في أربع مباريات أيضا.

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