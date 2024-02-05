الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلدية المحلة يضم عبدالله جمعة فى صفقة انتقال حر.. رسميا

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة

أعلن نادي بلدية المحلة، اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع عبدالله جمعة، المدافع السابق لفريق الزمالك، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر بلدية المحلة، مقطع فيديو، يقدم فيه عبدالله جمعة، لجماهير النادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو مدة العقد.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، رحيل عبدالله جمعة، عن صفوف الفريق، إلى جانب سبعة لاعبين آخرين، هم حاتم سكر، عمرو السيسي، أحمد زكي، مصطفى شكري، محمد طارق، محمد حسام، كريم عبد الحق.

وسيكون عبدالله جمعة، هو الصفقة التاسعة لفريق بلدية المحلة، خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي، بعد ضم كل من المغربي محمد الناهيري (صفقة انتقال حر)، وعلاء مارسيلو وإسلام المزين لاعبا سيراميكا كليوباترا، والأنجولي إينوك بنجامين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو لاعب سموحة، وكريم ممدوح لاعب الجونة، وحمزة مجدي، ووحيد محسن لاعب الصقر السعودي.

ولعب جمعة لصفوف الزمالك، منذ صيف عام 2017، حيث ساهم في تتويج الفريق الأبيض، بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، من بينها الدوري الممتاز مرتين (2020-21, 2021-22) وكأس مصر ثلاث مرات (2017–2018, 2018–2019, 2020–2021).

وخلال 150 مباراة خاضها عبد الله جمعة مع الزمالك سجل هدفين وصنع 15 آخرين، ونال 13 بطاقة صفراء.

بلدية المحلة عبدالله جمعة الزمالك الانتقالات الشتوية محمد الناهيري إيمانويل إيهيزو

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