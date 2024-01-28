الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي لضم يوسف حسن لاعب فريق بلدية المحلة

يوسف حسن
يوسف حسن

أتم مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع يوسف حسن لاعب فريق بلدية المحلة، لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء خلال يناير الجاري.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة من قبل مسؤولي الأبيض مع إدارة بلدية المحلة، لضم اللاعب بصورة رسمية.

وكان الزمالك أنهى أزمة القيد في الأيام الماضية تمهيدا لإبرام عدد من الصفقات خلال فتر الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الأبيض.

 ويستعد فريق الزمالك للقاء أهلي جدة السعودي مساء اليوم باستاد آل مكتوم في نهائي بطولة كأس تحدي دبي

يلتقى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره أهلى جدة السعودى اليوم الأحد فى نهائي بطولة كأس دبي للتحدي والتى تقام بالإمارات.

ونجح الزمالك فى التأهل لنهائي البطولة بعد التعادل مع الرجاء المغربى 2/2 واللجوء لركلات الترجيح والتى انهت لصالح الزمالك 4/2، بينما تأهل أهلى جدة السعودى لنهائي البطولة بعد التغلب على ووهان الصينى بنتيجة 3/1.

وتقام بطولة كأس تحدي دبي، في دولة الإمارات الشقيقة بمشاركة 4 فرق هم: "الزمالك، الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان الصيني".

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

الزمالك يوسف حسن بلدية المحلة فريق بلدية المحلة مسؤولي الأبيض

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