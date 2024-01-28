عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

اقترب البرتغالي خوسيه جوميز من تولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بعدما استقر عليه مسئولو القلعة البيضاء في الفترة الراهنة.

صاحب الـ53 عامًا يمتلك سيرة ذاتية كبيرة في الدوري البرتغالي، ولا يعمل منذ سبتمبر 2023 عندما رحل عن تدريب نادي شيفاز البرتغالي.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض مَن هو “خوسيه جوميز” مدرب الزمالك المحتمل، الذي يلعب بطريقة 4-2-3-1.

مسيرة برتغالية

بدأ مسيرته التدريبية عام 1996 بعد أن عمل في نادي فالاداريس، إذ خاض تجربته الأولى كمدرب، وصل إلى نادي الدوري الأول، إف سي باكوس دي فيريرا، كمساعد مدرب.

في العامين التاليين، تبع خوسيه جوميز أنطونيو جيسوس في سبورتنج كلوب دا كوفيلها، في عام 1998 انتقل على الفور إلى نادي جيل فيسينتي وفاز ببطولة الدوري البرتغالي الثاني.

بعدها بعام انضم إلى نادي إف سي باكوس دي فيريرا مرة أخرى، وبعد عام واحد فقط من انضمامه إلى إف سي باكوس دي فيريرا، تمت دعوته للانتقال إلى بنفيكا حيث عمل مع بعض أبرز الشخصيات في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، توني، جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، خوسيه أنطونيو كاماتشو وفرناندو تشالانا.

في عام 2003، بعد عرض من نادي باكوس دي فيريرا، أصبح خوسيه جوميز أصغر مدرب في ذلك الوقت، برفقة فرناندو تشالانا، كمدرب مساعد له.

من عام 2003 حتى عام 2007، عمل في أندية باكوس فيريرا، أفيش، ليكسيوس، يونيو ليرا ومورينسي.

في عام 2008 تمت دعوته مرة أخرى من قبل أحد أكبر الأندية في البرتغال، نادي بورتو، حيث عمل مع جيسوالدو فيريرا من جديد.

في موسم 2008/2009، احتفل خوسيه جوميز بانتصاره التاريخي الذي لا يُنسى في نادي بورتو، حيث فاز بالدوري البرتغالي الأول وكأس البرتغال.

وفي العام التالي، فاز أيضًا بكأس البرتغال وكأس السوبر، بعد المواسم الناجحة في نادي بورتو، قادته سمعته إلى تحديات جديدة في الخارج.

انتقل إلى إسبانيا للانضمام إلى مالاجا، وبعد ذلك عمل في نادي باناثينايكوس في اليونان.

خوسيه جوميز

مسيرة عربية

وانتقل جوميز إلى التعاون السعودي بين سبتمبر 2014 ومايو 2016، أنجز واحدة من أفضل المهام، حيث توج بالمركز الرابع في البطولة السعودية والتأهل لدوري أبطال آسيا، وهي إنجازات غير مسبوقة في تاريخ النادي.

وبعد أيام قليلة، انتقل جوزيه جوميز إلى أهلي جدة وفاز بكأس السوبر السعودي في فولهام بلندن.

عاد خوسيه جوميز إلى البرتغال في يونيو 2018 لتدريب فريق ريو آفي، في الدوري البرتغالي الأول، وحقق نتائج جيدة ساهمت في وجوده بين الخمسة الأوائل في التصنيف.

وبعد سبعة أشهر وقع مع ريدينج وحقق حلمه بالعمل في كرة القدم الإنجليزية، بعد 10 أشهر وعمل رائع مع رويالز، أصبح خوسيه جوميز مدرب ماريتيمو، مرة أخرى في الدوري البرتغالي الرئيسي، معه سيواصل فريق جزيرة ماديرا اللعب في البطولة البرتغالية، بعد نتائج جيدة جدًا مثل 2-0 ضد بنفيكا.

بعدها عاد خوسيه جوميز إلى إسبانيا ووقع عقدًا مع ألميريا. لقد قام بعمل جيد في النادي الأندلسي، وأشاد به شخصيات مثل جولين لوبيتيجي.

وفي أغسطس 2021 قبل الدعوة للعودة إلى التعاون، في يونيو 2022 وقع جوميز لتحد جديد في بونفير أدينا في مواجهة الدوري الإسباني 2 الذي يعرفه بالفعل.

درب أمام فيتوريا ومدربى الأهلى

وسبق وأن واجه جوميز مواطنه روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مرتين الأولى في 2007 عندما كان فيتوريا مدربًا لفريق فاتيما وجوميز يتولى إدارة فنية لديبورتيفو أفيش وخسر مدرب الزمالك المحتمل.

أما المرة الثانية كان فيتوريا يتولى تدريب العملاق بنفيكا، وجوميز ريو أفي وخسر أيضًا بنفس النتيجة.

وسبق وأن واجه جوميز كلا من ريكاردو سواريش وكارلوس جاريدو مدربي الأهلي السابقيين في 3 لقاءات حيث خسر 2 وفاز في 1.

وكان آخرها عندما كان يتولى جوميز تدريب ألميريا في 2021 وجاريدو تدريب نادي كاستيلون بالدرجة الثانية الإسباني وفاز بثلاثة أهداف لهدف.

لاعبون كبار خرجوا على يديه

يأتي على رأس اللاعبين الذين أشادوا بجوميز حيث بدأو نجوميتهم على يديه، الكولومبي رادمايل فالكاو مهاجم تشيلسي السابق ورايو فايكانو الحالي، بجانب لاعبين أمثال أيضًا ليساندرو لوبيز، ولوتشو جونزاليس، وهيلتون، سيماو، درولوفيتش، نونو جوميز، دودا، إليسيو، هالك، روندون، سيسي، لويس جارسيا أو ماركو كانيرا هم من أشهر لاعبي كرة القدم الذين شهدوا قوة شخصيته.