الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

تامر مصطفى
تامر مصطفى

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا ثقيلا على نظيره بلدية المحلة، في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، على ستاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة 

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني، باسم علي

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، أحمد عاطف، ارنولد ايبا.

أول ظهور لتأمر مصطفى

تعد مباراة اليوم، هي الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى، على رأس القيادة الفنية لنادي مودرن فيوتشر، الذي تولى المسئولية الفنية للفريق، خلفا للتوأم حسام وإبراهيم حسن، اللذين تولى منصب المدير الفني للمنتخب ومدير المنتخب.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يقود تحكيميا مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، طاقم مكون من محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه خالد السيد حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، وحسني سلطان حكما رابعا، ومحمد سلامة حكما لتقنية الفيديو، ومحمد الغازي حكم مساعد له.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2، مصاحبة بتقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحللين الرياضيين.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

موقف موردن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل فريق مودرن فيوتشر، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 13 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة.

وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة، بينما تلقى الهزيمة في ثلاث مباريات.

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