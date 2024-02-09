الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة مودرن فيوتشر تطير لجنوب إفريقيا.. 21 فبراير

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

حدد مسئولوه نادي مودرن فيوتشر، يوم 21 فبراير الجاري، موعدا للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد، بالكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي بالكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

من المقرر أن يحل ممثل الكرة المصرية (فيوتشر) ضيفا ثقيلا على نظيره الجنوب إفريقي، وذلك يوم 25 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمجموعات الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موقف مودرن فيوتشر بمجموعات الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني، بالمجموعة الأولى من مجموعات كأس الكونفيدرالية، وذلك برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي ثالثا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا سوبر سبورت الجنوب أفريقي بنفس الرصيد من النقاط.

ويعد هذا الظهور هو الثاني على التوالي لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء وتحديدا مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، بعد نسخة الموسم الماضي من البطولة ذاته، حيث ودع المسابقة القارية من مرحلة المجموعات.

بعد رحيل التوأم.. مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول تحت قيادة تامر مصطفى 

ومن جانب آخر، خاض مودرن فيوتشر، مساء أمس الخميس، مرانه الأول تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق، بقيادة تامر مصطفى، استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بمسابقة دوري نايل (2023/2024)

على المستوى المحلي، يواجه مودرن فيوتشر نظيره بلدية المحلة، يوم 15 فبراير الجاري، على ستاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

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