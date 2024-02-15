الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الصفقات الجديدة تقود بلدية المحلة للتقدم على فيوتشر بدوري نايل

إسلام مرزوق
إسلام مرزوق

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر، المقام حاليا على ستاد غزل المحلة، في اليوم الأخير من الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بتقدم البلدية بهدف نظيف.

سجل هدف تقدم بلدية المحلة، إسلام مرزوق في الدقيقة الـ38، من هجمة مرتدة قادها زميله أحمد كهربا يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية أبعدها الحارس محمود جنش، فوصلت الكرة للاعب مجددا، ليقوم بمرواغة الحارس والمدافعين، مسددا كرة بباطن القدم أعلى يمين المرمى.

وعقب هدف بلدية المحلة، كثف لاعبو مودرن فيوتشر، من هجومها على مرمى محمود ماهر، لإدراك التعادل، لكن دون أي جدوى.

وكان بلدية المحلة، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب وإسلام المزين، وعلاء مارسيلو وإسلام مرزوق.

خط الوسط: يوسف حسن وكريم ممدوح، وأحمد كهرباء وإيمانويل.

خط الهجوم: محمد أميسي إينوك بنجامين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد حسن وهشام حافظ، ومحمد النهيري ومحمد صابر، وعبده سمانه وعبدالله جمعة، وعادل أمو وحسام وأشرف، ووحيد محسن.

أما تشكيل مودرن فيوتشر، كان التالي..

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة.

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني، باسم علي.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، احمد عاطف، ارنولد ايبا.

 

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