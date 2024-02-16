الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعبو الأهلى يرتدون شارات سوداء حدادًا على العامرى فاروق

الأهلي
الأهلي

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره بموافقته على ارتداء لاعبي الفريق شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا ‏على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كان النادي قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للموافقة على ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا قبل المباراة، التي تجمع ‏الفريقين على ملعب "5 جويلية" مساء اليوم.‏

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني‎.‎

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الاهلى كاف الاتحاد الافريقى شارات سوداء دقيقة حداد العامري فاروق

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