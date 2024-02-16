أبطال إفريقيا| الإيقاف يحرم الأهلى من جهود مروان عطية أمام ميدياما الغانى

تأكد غياب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخطف الأهلي تعادلا ثمينا أمام شباب بلوزداد الجزائري ليبقى في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وحصل مروان عطية على بطاقة صفراء بعد إعاقته مهاجم شباب بلوزداد ليونيل وامبا خلال الشوط الثاني من المباراة.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما الغاني في السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.



وفشل فريقا الأهلي وشباب بلوزداد في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام يانج أفريكانز.



ويلتقي الأهلي مع مضيفه ميدياما الغاني يوم 24 فبراير الجاري، في الجولة الخامسة، فيما يلتقي شباب بلوزداد مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني في اليوم ذاته.