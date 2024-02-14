جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي مانشستر سيتي قبل قمة تشيلسي بالبريميرليج

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضربة قوية بإصابة 3 لاعبين في صفوف الفريق قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تفاصيل إصابة كل من يوسكو جفارديول وبرناردو سيلفا وجاك جريليش، ثلاثي الفريق.

وكان يوسكو جفارديول قد غاب عن مباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن الدنماركي، بينما تعرّض الثنائي برناردو سيلفا وجاك جريليش للإصابة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي مانشستر سيتي

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات بيب جوارديولا بشأن إصابة الثلاثي، قائلًا: "يوسكو جفارديول سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛ بسبب إصابته في أربطة الكاحل".

وعن الثنائي برناردو سيلفا وجاك جريليش، قال جوارديولا: "لم أتحدث مع الطبيب ولكنهما سيخضعان للمزيد من الفحوصات الطبية".

وأوضح: "يبدو أن جاك جريليش قد تعرّض لإصابة عضلية، لذلك سيتحدد موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة، إنه أمر مؤسف في ظل تقدمه وتطوره في التدريبات مؤخرًا".

وأضاف: "أما برناردو سيلفا فقد تعرّض لإصابة قوية في الكاحل، قد يغيب لفترة طويلة، ولكن سيتحدد موقفه النهائي أيضًا خلال ساعات".

كما تطرق جوارديولا بالحديث عن ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط الفريق، قائلًا: "لقد تعافى من إصابته، وأصبح جاهزًا لمباراة تشيلسي المقبلة".

موعد مباراة مانسشستر سيتي المقبلة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تشيلسي، في قمة نارية ستُقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.