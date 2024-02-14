السيتى يتغلب على كوبنهاجن بثلاثية فى ذهاب ثمن نهائى دورى الأبطال

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا خارج ملعبه على كوبنهاجن الدنماركي، بنتيجة 1-3 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم الضيوف بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 10، ثم أدرك ماجنوس ماتسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 قبل أن يسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45 واختتم فيل فودين الثلاثية في الدقيقة 92.



ويعزز هذا الفوز فرص مانشستر سيتي في التأهل لدور الثمانية ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي عندما يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد يوم 6 مارس المقبل.



وبدأ مانشستر سيتي اللقاء باندفاع هجومي قوي، حيث لعب سيلفا كرة عرضية ارتقى لها مواطنه البرتغالي روبن دياز برأسية قوية أبعدها كاميل جرابارا حارس مرمى كوبنهاجن بصعوبة لتضيع فرصة هدف مبكر بعد مرور سبع دقائق.



ولكن بعدها مرر فودين كرة إلى زميله دي بروين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الشباك مسجلا الهدف الأول للضيف الإنجليزي.



وبعد مرور ربع ساعة اضطر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاستبدال الجناح الأيسر جاك جريليش بسبب الإصابة ليشارك مكانه البلجيكي جيريمي دوكو.



حاول مانشستر سيتي تعزيز تفوقه بهدف ثان إلا أن محاولات الثنائي سيلفا وفودين لم تكن كافية لهز شباك جرابارا حارس الفريق الدنماركي.



ومن خطأ فادح مرر البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي كرة بالخطأ للاعبي كوبنهاجن لتصل إلى ماتسون الذي سدد كرة قوية في الزاوية اليسرى مسجلا هدف التعادل.



وبعدها بخمس دقائق كاد اللاعب نفسه يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت فوق العارضة، قبل أن يصحح سيلفا الأوضاع بهدف ثان لحامل اللقب في توقيت مثالي بعد متابعة لتمريرة من زميله دي بروين.



كان الفريق الإنجليزي أكثر جدية وشراسة في الشوط الثاني وهدد مرمى كوبنهاجن بأكثر من محاولة لثنائي الوسط رودري وفودين.



كما تألق جرابارا في إنقاذ مرماه من محاولتين خطيرتين من دي بروين وجيريمي دوكو، وبعدها لعب سيلفا كرة عرضية قابلها النرويجي إرلينج هالاند برأسية فوق العارضة.



ودفع جوارديولا بالبرتغالي ماتيوس نونيز مكان سيلفا لتجديد الدماء في خط الوسط، بينما واصل جرابارا تألقه بالتصدي لركلة حرة سددها دي بروين بقوة في الدقيقة 87.



وتحت الضغط الإنجليزي توترت أعصاب لاعبي كوبنهاجن وفقدوا تركيزهم ليحصل الثنائي كيفن ديكس وراسموس فالك على إنذارين.



وفي الوقت بدل الضائع تبادل فودين الكرة مع دي بروين قبل أن تصل مجددا إلى فودين ليسدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الثالث ليضع الفريق الإنجليزي قدما في دور الثمانية.