كلوب: محمد صلاح اللاعب الأكثر احترافية الذى رأيته فى مسيرتى

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بنجمنا المصري محمد صلاح لاعب الريدز بعد عودته من إصابته الأخيرة في كأس الأمم.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو”: "سعيد جدًا لعودة صلاح ويبدو أنه جاهز للمشاركة، من الواضح أنه يفتقد كرة القدم، لقد كانت فترة غياب طويلة جدًا، كان الوضع غريبًا جدًا بالنسبة له ولنا، لأننا نلعب دونه لفترة طويلة، لكن أشكر الله أن زملاءه أدوا المهمة على أكمل وجه ممكن ورغم ذلك عودته تمثل دفعة هائلة للجميع".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالأرقام التي يحققها، بل بسبب شخصيته على أرض الملعب، يريد أن يبدأ أساسيًا على الفور، وحالته جيدة ولم نستعجل عودته على الإطلاق".

وأتم: “لقد كان الأمر صعبًا، خاصة بسبب ما قيل في مصر، لا أستطيع أن أتخيل أن يكون هذا هو رد الفعل خاصة أن محمد صلاح دائمًا ما يكون متاحًا لمنتخب بلاده وعندما لا يصبح متاحًا لمرة واحدة يحدث هذا، محمد صلاح اللاعب الأكثر احترافية من الذين قابلتهم على الإطلاق”.

عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول الجماعية

وكان صلاح قد عاد لتدريبات ليفربول الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض صلاح للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ليعود إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

كما أكد كلوب جاهزية الحارس البرازيلي أليسون بيكر، المدافع جو جوميز والظهير الأيمن كونور برادلي لمباراة اليوم.