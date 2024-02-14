الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من تعيين المدير الرياضي الجديد

جريدة الدستور

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من تعيين المدير الرياضي الجديد للنادي.

وقالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إن دان أشورث المدير الرياضي لنادي نيوكاسل يونايتد، هو الهدف الأول لمنصب المدير الرياضي في النادي.

وأوضح التقرير: لا يوجد اتفاق أو عرض حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتطور الوضع بسرعة، مع انفتاح أشورث على فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

صاحب الـ51 عامًا شغل هذا المنصب من قبل في وست بروميتش ألبيون واتحاد كرة القدم، خلال السنوات الست التي قضاها مع اتحاد كرة القدم.

وكان دان تولى منصب المدير الرياضي لنادي نيوكاسل في فبراير 2022.

وصدقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء على استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25 في المئة من نادي مانشستر يونايتد بعد أن اجتاز اختبار "الملاك والمديرين" في الرابطة.

وجرى إبرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي يستثمر رئيس مجموعة إنيوس من خلالها 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي ويتولى عمليات كرة القدم فيه، في ديسمبر الماضي.

وجرى إبرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي يستثمر رئيس مجموعة إنيوس من خلالها 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي ويتولى عمليات كرة القدم فيه، في ديسمبر الماضي.وجرى إبرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي يستثمر رئيس مجموعة إنيوس من خلالها 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي ويتولى عمليات كرة القدم فيه، في ديسمبر الماضي.وجرى إبرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي يستثمر رئيس مجموعة إنيوس من خلالها 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي ويتولى عمليات كرة القدم فيه، في ديسمبر الماضي.

مانشستر يونايتد المدير الرياضي نيوكاسل يونايتد دان أشورث أشورث

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