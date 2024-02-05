الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يكشف حجم إصابة مارتينيز

ليساندرو مارتينيز
ليساندرو مارتينيز

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، إصابة المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في الرباط الجانبي للركبة.

وقال بيان اليونايتد عبر الموقع الرسمي إنه من المتوقع أن يغيب مارتينيز لقرابة الـ 8 أسابيع.

وأصيب مارتينيز في تدخل مع كوفال لاعب وست هام يونايتد في الدقيقة في شوط اللقاء الثاني بين الفريقان، وعلى أثره تم استبداله وغادر أرضية الملعب متأثرًا بإصابته.

كان مارتينيز غاب كثيرًا عن صفوف اليونايتد هذا الموسم للإصابات المتكرر، كما إنه عاد مؤخرًا للمشاركة بعد غياب أكثر من شهر للإصابة.

وأعرب إريك تين هاج مدرب الشياطين عن حزنه الشديد لإصابة مدافعه الأرجنتيني مارتينيز في تصريحات ما بعد لقاء وست هام: "يبدو وإنه سيغيب عن بعض المباريات بسبب الإصابة مرة أخرى لحظه سيئة أنها لكارثة بالنسبة له".

كان مانشستر يونايتد تغلب على وست هام بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

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