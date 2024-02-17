أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ماركوس ألونسو من برشلونة فى الصيف

أبدى نادي أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، رغبته في التعاقد مع النجم الإسباني ماركوس ألونسو، مدافع برشلونة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الإسباني، صاحب الـ33 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2024 المقبل.

أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ماركوس ألونسو من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع ماركوس ألونسو في الصيف المقبل، لتعويض غياب الثنائي هيرموسو وفيتسل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الوضع الحالي للثنائي هيرموسو وفيتسل مع أتلتيكو مدريد، يُعد مُشابهًا تمامًا لمصير ماركوس ألونسو مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن ماركوس ألونسو انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2021، قادمًا من تشيلسي، وقدّم أداءً جيدًا في موسمه الأول، ولكن لم يحالفه الحظ بعد ذلك؛ بسبب تعرّضه للإصابات.

وعانى ماركوس ألونسو من آلام في الظهر، ليخضع لعملية جراحية في شهر ديسمبر الماضي، ويحتاج إلى ثلاثة أسابيع من أجل التعافي من إصابته، وبالتالي فإنه يُعد خارج حسابات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة.

وبالفعل، اعتمد المدرب تشافي على خدمات أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر، بجانب جواو كانسيلو، في ظل غياب ماركوس ألونسو.

وشارك ماركوس ألونسو في 7 مباريات مع برشلونة خلال الموسم الجاري، بواقع 300 دقيقة فقط، الأمر الذي يجعل الغموض يحوم حول مستقبله مع الفريق الكتالوني.

في المقابل، يريد فريق أتلتيكو مدريد استغلال الوضع الصعب الذي يمر به ماركوس ألونسو والتعاقد معه، حيث يرى الروخي بلانكوس أن اللاعب سيكون مفيدًا في تشكيل الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن دييجو سيميوني يُخطط للدفع بـ ألونسو واللعب بطريقة 3 مدافعين مثلما فعل في تشيلسي، وكذلك كقلب دفاع، واللعب بجوار سيزار أزبيلكويتا، زميله السابق في تشيلسي.