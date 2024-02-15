"سكاي": هانز فليك يقترب من خلافة تشافي في برشلونة

لا يزال الحديث مستمرًا عن هوية المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، بعد قرار تشافي هيرنانديز بالرحيل عن منصبه.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وعقب ذلك، تردد العديد من الأسماء المُرشحة لتولي مسئولية تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد، وعلى رأسها المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق.

ولا يرتبط هانز فليك بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، منذ رحيله عن منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا في شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب سوء النتائج.

خطوة جديدة من هانز فليك تقربه من تدريب برشلونة

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن هانز فليك اتخذ خطوة جديدة قد تجعله يقترب من منصب المدير الفني لفريق برشلونة في الموسم الجديد 2024-2025.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن هانز فليك تعاقد مع الوكيل بيني زهافي، والذي يمتلك علاقة صداقة قوية بمسئولي برشلونة، وتحديدًا خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

كذلك يُعد بيني زهافي وكيل أعمال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، والذي كان سببًا في رحيله عن بايرن ميونخ، من أجل الانضمام إلى قلعة "كامب نو".

وأضافت شبكة "سكاي سبورت" في تقريرها، أن هانز فليك يريد استغلال علاقات زهافي، من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، وبالتالي قد يُصبح من أقوى المُرشحين لخلافة تشافي لتدريب برشلونة في الموسم الجديد.

وحسب التقارير الصحفية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أبدى إعجابه في وقت سابق بطريقة المدرسة الألمانية، وبالتالي قد يُرحب بالتعاقد مع هانز فليك.

موقف إدارة برشلونة بشأن هوية المدرب الجديد

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هو مَنْ سيحدد وسيقرر هوية المدرب الجديد، بشرط أن يكون مدربًا ذو تاريخ كبير.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.