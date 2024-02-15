دوناروما: أفتخر باللعب مع مبابى.. وأتمنى استمراره فى باريس سان جيرمان

أبدى النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، رغبته في استمرار زميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي رفقة الفريق في الموسم الجديد 2024-2025.

وحسب التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، فإن مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، ليختار اللعب في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

دوناروما يتحدث عن مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات دوناروما، قال: "كيليان مبابي لاعب رائع للغاية، أتمنى استمراره معنا في باريس سان جيرمان لسنوات عديدة".

وأضاف: "على المستوى الشخصي، أشعر بفخر كبير لأنني ألعب بجوار لاعب كبير بحجم مبابي".

وعن مواجهة ريال سوسيداد، قال دوناروما: "إنهم فريق قوي وجيد للغاية، وأتعَبونا كثيرًا".

واختتم دوناروما تصريحاته، قال: "نحن سعداءُ بالفوز، ونأملُ في التأهل للدور التالي من دوري الأبطال وإسعادُ الجماهير".

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.